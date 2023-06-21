Україна отримає від Португалії бронетранспортери M113

Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, включаючи бронетранспортери та гаубиці. Про це повідомили в міністерстві оборони Португалії.

Загалом пакет включає 14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць.

«Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і п'яти захищених машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, уряд Данії та більшість у парламенті країни погодилися збільшити військову допомогу Україні до 21,9 мільярда данських крон (3,2 мільярда доларів) у 2023–2028 роках.

Таким чином, у 2023 році данія виділить Україні військову допомогу підтримає Україну додатково на 7,5 млрд данських крон. Ще 10,4 млрд данських крон у вигляді військової допомоги Україна отримає у 2024 році. В період з 2025 до 2028 року включно Данія щороку виділятиме на військові потреби України по 1 млрд данських крон.