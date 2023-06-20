Уряд Данії та більшість у парламенті країни погодилися збільшити військову допомогу Україні до 21,9 мільярда данських крон (3,2 мільярда доларів) у 2023–2028 роках, повідомило Міністерство оборони Данії. Раніше країна виділила на це приблизно 2,6 мільярда доларів.

Таким чином, у 2023 році данія виділить Україні військову допомогу підтримає Україну додатково на 7,5 млрд данських крон. Ще 10,4 млрд данських крон у вигляді військової допомоги Україна отримає у 2024 році. В період з 2025 до 2028 року включно Данія щороку виділятиме на військові потреби України по 1 млрд данських крон.

Суттєве збільшення підтримки України означає, що у 2023 і 2024 роках Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Данія підтримує Україну від початку повномасштабної війни, зокрема країна передала всі 19 САУ Caesar, які вона має. Копенгаген також долучився до країн, які готові тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16 та працювати над тим, щоб Україна отримала такі літаки. Зокрема, Данія заявила, що готова передати Україні бойові літаки F-16, однак лише в межах коаліції і якщо Сполучені Штати дадуть на це згоду.

Крім того, Данія разом з Норвегією допоможе Україні зі снарядами.