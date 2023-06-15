Підготовка пілотів розпочнеться восени 2023 року

Данія готова навчати українських льотчиків на винищувачах F-16, надавши доступ до своєї авіабази. Про це повідомив у четвер, 15 червня, в.о міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в інтерв'ю TV2.

За його словами, Данія спільно з Нідерландами розробила план навчання українських військовослужбовців на винищувачах F-16. Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія сподівається на підтримку інших країн, які допоможуть їй презентувати більш конкретний план навчань.

«Розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Піденній Ютландії, де базуються данські винищувачі цього класу», – заявив він.

В. о. міністра оборони заявив, що навчання українських пілотів очікувано розпочнеться після літніх канікул. Водночас скільки пілотів зможе прийняти країна, Поульсен не уточнив.

Зазначимо, Данія спільно з США, Британією та Нідерландами оголосила про передачу Україні сотні ракет для ППО та власне системи, які допоможуть захистити інфраструктуру України та підтримати наступальні дії. Поставки ППО та снарядів до них вже розпочалися, а остаточно озброєння передадуть найближчими тижнями.