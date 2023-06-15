Які саме системи передадуть Україні, не уточнюється

Велика Британія, США, Нідерланди та Данія оголосили про передачу Україні нових зенітно-ракетних комплексів для повітряної оборони. Йдеться про «сотні» ракет та систем до них, повідомили у прес-службі британського уряду у четвер 15 червня.

Спільними зусиллями країни-партнери передадуть ЗРК та снаряди до них, покликані захищати критичну інфраструктуру. Крім того, ППО передають для успішного перебігу контрнаступальних дій ЗСУ.

«Ініціатива передбачає поставку сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці», – повідомили в прес-службі уряду Великої Британії.

За даними країн, які передають ЗРК, поставки озброєння Україні вже розпочалися. Закінчити передачу ППО та ракет планують найближчими тижнями. Водночас які моделі ППО передадуть, не зазначається.