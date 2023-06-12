Наразі в Україні перебуває дві системи Patriot

Україна отримає ще п'ять систем протиповітряної оборони Patriot від США. Компанія Raytheon Technologies, яка займається виробництвом систем, планує передати ППО до 2024 року, повідомив у неділю, 11 червня, у коментарі The Wall Street Journal виконавчий директор компанії Грег Гейс.

За його словами, компанія планує розширити виробництво систем ППО Patriot. Raytheon Technologies готова виробляти до 12 батарей Patriot на рік.

«Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року», – заявив Грег Гейс.

Виконавчий директор зазначив, що у компанії були здивовані надзвичайною ефективністю цієї системи.За його словами, Україна вдосконалила програмне забезпечення комплексу так, що він здатний відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, які раніше збивати не вдавалося. Передати нові установки Україні планують до кінця 2024 року.

Зазначимо, наразі на озброєнні України перебуває дві системи ППО Patriot. Одну з них передали США, а іншу – Німеччина спільно з Нідерландами. У травні 2023 року Пентагон підтвердив інформацію, що внаслідок обстрілів російських окупантів одна з систем була пошкоджена. Її вже полагодили, і ППО знову перебуває на бойовому чергуванні.