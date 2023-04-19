Перший заступник міністра оборони, генерал Збройних Сил Олександр Павлюк повідомив, що Україна вже отримала системи протиповітряної оборони Patriot від трьох країн: США, Німеччини та Нідерландів. Про це він повідомив у середу, 19 квітня.

«До України прибули системи ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини. Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України!» – написав Павлюк у своєму Telegram-каналі.

Водночас він не уточнив подробиць про те, коли ці системи були передані. Поки що лише уряд Німеччини підтвердив, що надав Україні систему ППО Patriot.

Нагадаємо, США оголосили про надання Україні ЗРК Patriot наприкінці 2022 року. Нідерланди в січні пообіцяли, що нададуть Україні дві пускові установки ЗРК Patriot. Однак інформації про фактичну передачу Україні цієї системи дотепер не було.

У повітряних силах раніше зауважували, що системи Patriot мають три модифікації: одна з них може збивати цілі, включно з літаками, на відстані до 150 км. Наразі невідомо, які модифікації Patriot союзники надали Україні.