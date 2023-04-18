Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot

Німеччина вже передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та припаси до нього. Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

У повідомлені зазначено, що до нового пакету військової допомоги Німеччини увійшли:

ЗРК Patriot та боєприпаси до нього;

16 вантажівок Zetros;

2 автомобілі прикордонної служби.

Зауважимо, видання Financial Times ще в першій половині березня інформувало, що Україна начебто отримала першу систему Patriot. Однак у повітряних силах тоді спростували цю інформацію.

На початку квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ​Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot «після Великодня». Згодом Ігнат заявив, що не може назвати дату надходження ЗРК Patriot до України, а його слова про «після Великодня» були жартівливими.

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і їх союзниками. До зенітної батареї входять 4-8 ПУ (пускових установок), кожна з яких має по чотири ракети. Батарея – мінімальний за складом тактико-вогневий підрозділ, який може виконувати бойове завдання самостійно. Найчастіше батарею використовують у складі дивізіону. Зазвичай до складу батареї Patriot додатково входять: пункт управління вогнем, РЛС AN/MPQ-65, машина зв'язку, польова електростанція.

Максимальна дальність перехоплення цілі складає 80 км, а максимальна висота перехоплення – 24 км.