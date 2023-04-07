«Україна переможе не пізніше жовтня цього року», –такий прогноз зробив цього тижня німецько-швейцарський військовий і економічний експерт, доктор Маркус Койп в інтерв’ю телеканалу ZDF. Основний напрям своїх наукових досліджень він окреслює так: «Ефективність і дієвість військової діяльності у сфері командування та управління збройними силами на основі наявних потенціалів». Тож науковець, який викладає у Військовій академії при Вищій технічній школі Цюриха, взяв і порівняв актуальні військові потенціали України й Росії. Висновок, якщо у двох словах, такий: російська армія перебуває в жалюгідному стані.

Чи не занадто оптимістично? Спробуємо розібратися.

Згідно з підрахунками військових аналітиків, які використовує доктор Койп, Росія якщо вже не втратила, то досить швидко втратить 10 тисяч одиниць важкого озброєння, включно з танками. Тож він стверджує: «Це темпи виснаження, які Росія не здатна компенсувати. Насправді це лише питання часу, коли у них вичерпаються резерви».

Другим арґументом на користь швидкої поразки росіян є їхня катастрофічна наступальна кампанія взимку. Останніми місяцями основна увага світових ЗМІ була прикута головно до бойових дій навколо міста Бахмута, де російським військам хай тяжко, але все ж вдалося досягнути певних успіхів, принаймні встановити контроль над двома третинами міста. Але не варто забувати, що російський зимовий наступ відбувався не лише там, а й навколо чотирьох інших міст – Кремінна, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар. «Якщо зараз подивитися на цілий фронт, то це просто катастрофа (для Росії, – ред.). Насправді це не має нічого спільного з військовою логікою, а є масовим жертвуванням резервів – як матеріальних, так і людських – заради мінімального поступу», – аналізує Кейп.

Описуючи ситуацію з оновленням російського військово-технічного парку, Маркус Койп вживає словосполучення «технологічна ескалація додолу». Він зізнається, що ще зовсім недавно, як і багато західних аналітиків, був вражений заявами Росії та демонстраціями на парадах у минулому. Але насправді все це виявилося мильною бульбашкою. Нині дійшло до того, що в Росії почали розконсервовувати та відправляти на фронт архаїчні танки на кшталт Т-55 та Т-64. Що ж до репрезентованого Росією ще 2014 року танка Т-14 «Армата», то він досі був помічений лише на військових парадах, але аж ніяк не на полі бою в Україні. «В інтернеті вже лунають глузування, чи не будуть наступними мобілізовані коні», – іронізує експерт.

Зважаючи на темпи виснаження російських військ, Кейп методом екстраполяції вираховує, що вже в жовтні, а то й раніше, російська окупаційне армія зазнає поразки. «Якщо подивитися на неймовірні темпи виснаження російських резервів, то стає зрозуміло, що скоро Росія взагалі не зможе вести військових дій. Єдине, що вони зможуть тоді зробити, це зариватися в окопи», – висновує німецький науковець.

Водночас, за словами Койпа, Україна переходить від старої радянської техніки до нової західної – до бойових танків і машин піхоти, таких як американські Bradley та німецькі Marder. «Як тільки почнеться український весняний наступ – я очікую в середині квітня – ви чітко побачите цей технологічний ефект. Тоді це призведе до ще більшого рівня втрат для росіян», – прогнозує експерт.

Койп свідомий того, що багато його колег-експертів і політиків на Заході розцінять його прогнози як занадто оптимістичні. «Зараз Європа настільки пронизана російською пропагандою, що багатьом важко в це повірити», – пояснює він. Однак Койп запевняє, що «насправді не можна уявити іншого результату, крім того, що Україна виграє цю війну».

І не допоможе Росії навіть масова мобілізація, за якою окупаційні війська планують поповнити на 400 тисяч осіб. «Російські заяви та російські реалії – це дві абсолютно різні реальності. Не розумію, чому в Німеччині це завжди тлумачать буквально. Коли російський чиновник висловлюється, треба виходити з того, що кожне його слово є брехнею. Але навіть якщо припустити додаткові 400 тисяч солдатів, не треба плутати кількість з боєздатністю. Те, що якихось бідолах кидають у ту м’ясорубку на фронті, не означає, що вони розвивають боєздатність. Військовий успіх не залежить від кількості людей», – запевнив експерт.

Не допоможе Росії теж і Китай – впевнений доктор Койп. Адже транспортувати зброю до Росії «логістично дуже складно», країни Заходу «виявлять ці потяги відразу на супутникових знімках і потім накладають вторинні санкції на Китай», вважає він. Тож уряд Китаю на таку авантюру не піде.

Койп закликає не боятися й російських ядерних погроз. За його словами, для Владіміра Путіна ядерна зброя є лише «психологічною зброєю, призначеною для нагнітання страху». «Але він її ніколи не використовуватиме», – переконаний експерт.

Отже, до жовтня, якщо вірити словами доктора Маркуса Койпа, ми переможемо. Чи ще багато експертів підтримують такий оптимістичний сценарій? Не так багато, як нам би хотілося, бо, як уже було згадано, російська пропаганда досі потужно працює, але все ж достатньо, щоб такий прогноз не вважався чимось марґінальним. От, наприклад, серед людей світової слави думки Койпа підтримує відомий американський політолог Френсіс Фукуяма. Він переконаний, що «поразка Путіна — щонайбільше питання часу». Фукуяма зазначає, що бойовий дух українських збройних сил набагато вищий, ніж у російських солдатів, і постачання до України західних бойових танків стане вирішальним чинником. «Тож я не вважаю малоймовірним, що українська армія зможе до літа повністю звільнити хоча б південну частину країни».

Як бачимо, у заяві Френсіса Фукуями з’являється певне уточнення щодо територіальних меж перемоги. Бо сам доктор Койп не уточнює, що означатиме для нього українська перемога: повернення до кордонів 1991 року, вихід на рубежі до 24 лютого 2022 року, відвоювання всіх українських теренів, але без Криму?

От, приміром, радник Офісу президента Михайло Подоляк, який де-факто став головним військовим речником влади, запевняє, що Україна поверне собі Крим через п’ять-сім місяців. «Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – запевнив Подоляк. Щоправда, про «перебування в Ялті через пів року» він вже заявляв у листопаді 2022 року, тому до його прогнозів особисто в мене є певні упередження.

À la guerre, comme à la guerre (на війні, як на війна) – слушно стверджують французи. А на війні трапляється всяке. Ніде не з’являються такі щільні зграї «чорних лебедів», аніж під час військових дій. Тому будь-які прогнози слід робити вкрай обережно. Багато хто стверджує, що російсько-українська війна буде затяжною, і наводить на захист свого твердження масу переконливих аргументів.

Якщо ж брати за основу запропоновану Маркусом Койпом методику, виходячи з витрат військової техніки, боєприпасів і людського ресурсу, то математично вивірена логіка війни певним чином підтверджує його прогнози щодо перемоги в жовтні, принаймні над основним угрупованням окупаційних військ. У будь-якому разі існує досить висока ймовірність того, що своїм контрнаступом українська армія змете приазовське окупаційне угруповання і вже влітку Азовське море перестане бути «внутрішнім морем Росії», як нахвалявся Путін. А це суттєво послабить бойові можливості російських військ, як і політичне становище Кремля.