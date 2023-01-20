Нідерланди передадуть Україні дві пускових установки системи протиповітряної оборони Patriot і ракети. Про це повідомило видання NOS із посиланням на міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

Зазначається, що 65 бійців морської піхоти Нідерландів навчатимуть близько 200 українських військовослужбовців ЗСУ. Навчання відбуватиметься у два етапи на території Великобританії.

«Це політичний сигнал для Росії, що кабінет міністрів рішуче налаштований продовжувати підтримувати Україну», – зазначила Кайса Оллонгрен.

Наразі в Нідерландах є три зенітні системи Patriot, четверта є резервною. Кожна система Patriot складається з радара, центру управління вогнем і кількох пускових установок, дві з яких Нідерланди постачають Україні.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вслід за США та Німеччиною Нідерланди планують поставити Україні системи ППО Patriot.

MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, він може перехоплювати, у тому числі й балістичні ракети. ЗРК Patriot здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність в залежності від типу ракети становить від 50 до 160 км.