Нідерланди мають на озброєнні кілька дивізіонів ЗРК Patriot у версії PAC-2 та PAC-3

Уряд Нідерландів має намір надіслати системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot в Україну. Про це повідомляє нідерландське видання De Telegraaf з посиланням на слова прем’єр-міністра країни Марка Рютте, який 17 січня перебуває з візитом у США.

«Ми маємо намір приєднатися до ініціативи Німеччини та США щодо відправлення Patriot в Україну», – сказав Рютте, сидячи поруч з президентом США Джо Байденом.

Раніше він сказав, що розмовляв з цього приводу по телефону з канцлером Німеччини Олафом Шольцомм і президентом України Володимиром Зеленським, зазначає Reuters.

Також про цей намір повідомила агенція Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. За словами людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися неназваними, уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення щодо передачі цих комплексів.

Таким чином, у випадку узгодження передачі Україні ЗРК Patriot, Нідерланди стануть третьою країною, приєднавшись до США та Німеччини.

Як пише «Мілітарний», Нідерланди мають на озброєнні декілька дивізіонів зенітно-ракетних комплексів Patriot у версії PAC-2 та PAC-3.

Нагадаємо, 21 грудня США офіційно оголосили про те, що нададуть Україні одну батарею ЗРК Patriot.