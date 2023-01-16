САУ AS-90

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно оголосив про надання Україні «найзначнішого на сьогодні пакету бойової допомоги». Про це міністр оборони заявив виступаючи у Палаті громад, пише Sky News.

Він включає в себе:

- 14 танків «Challenger 2»;

- 30 гармат AS-90;

- 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР «Bulldog»;

- десятки БпЛА;

- 100 тис. артилерійських снарядів;

- 100 «вдосконалених ракет»;

- запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

«Це «найбільш значущий на сьогоднішній день пакет бойової допомоги», – заявив Бен Воллес.

Зазначимо, що представники органів безпеки та оборони Великої Британії переконані у відкритті вікна можливостей, оскільки Росія перебуває у слабкій позиції через проблеми з постачанням та моральним занепадом. Тому прем’єр-міністр Ріші Сунак заохочує союзників якомога швидше надати заплановану на цей рік допомогу, аби вони мала максимальний вплив.

Як інформував ZAXID.NET, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак надав дозвіл на передачу Україні партії танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем.

Сам Бен Воллес цього тижня проведе зустрічі в Естонії та Німеччині щодо цього питання, а міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вирушить на переговори до США і Канади.

Крім того, повідомляють в уряді, уже найближчими днями Велика Британія почне навчати Збройні сили України використовувати танки та гармати, постачання яких передбачено ширшими зусиллями Сполученого Королівства.