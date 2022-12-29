Велика Британія у 2023 році виділить на підтримку України 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

Ці кошти витратять на закупку необхідного Україні озброєння.

«Ми надамо їм системи озброєння, які відповідають їхнім радянським зразкам. Нещодавно ми пожертвували тисячі зенітних ракет, щоб вони могли збивати безпілотники», – сказав Бен Воллес.

За словами міністра, Велика Британія надає навчає українських військових, щоб була змога краще координувати протиповітряну оборону на землі. Водночас Британія передає Україні озброєння для перемоги на землі.

«Я звернув увагу на вчорашні коментарі Гордона Брауна [екс-прем’єр-міністр Британії], що дуже важливо, щоб ми вказали і нагадали світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях і тому подібних речах, і не можна ігнорувати, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє, що якщо вона не припинить те, що робить зараз, то це матиме довгострокові наслідки», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше уряд Британії пообіцяв, що впродовж 2023 року Україна отримає сотні тисяч снарядів у рамках програми військової допомоги