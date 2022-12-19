Упродовж 2023 року Україна отримає від Великобританії сотні тисяч снарядів у рамках програми військової допомоги. Щоб уможливити передачу Україні такої кількості вкрай важливих боєприпасів, уряд Об’єднаного Королівства уклав контракт на 250 мільйонів фунтів стерлінгів (орієнтовно 300 млн доларів), повідомила в понеділок, 19 грудня, прес-служба британського уряду, пише DW.

Також цього дня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відбуде до Риги, де зустрінеться з керівниками держав та урядів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої, крім Сполученого Королівства, входять також Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія, йдеться в повідомленні.

На засіданні JEF виступить і президент України Володимир Зеленський. Учасники саміту розглянуть різноманітні аспекти оборонної підтримки, якої потребують українські війська, зокрема подальше посилення протиповітряної оборони. А ще країни-учасниці намагатимуться прискорити співпрацю в рамках цього безпекового об'єднання, зокрема задля посилення обміну розвідувальними даними, обговорять посилення захисту від гібридних загроз та захисту критично важливої інфраструктури.

Зазначимо, що Велика Британія належить до країн, які найактивніше допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії. Наприклад, під час зустрічі 19 листопада з Зеленським у Києві Сунак оголосив нову військову допомогу на 50 мільйонів фунтів (близько 57,5 млн євро). До оголошеного тоді чергового пакета допомоги увійшли 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з іранськими дронами. Також британський прем'єр пообіцяв надати Києву зимове спорядження для військових і гуманітарну допомогу на 16 млн фунтів (близько 18,4 млн євро). Лондон також оголосив передачу Україні гелікоптерів західного зразка.

У 2023 році Великобританія планує виділити Україні щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку – суму, не меншу за надану в 2022 році.