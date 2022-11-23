Україна отримає від Великої Британії три гелікоптери Sea King, які призначені для пошуково-рятувальних операцій

Велика Британія вперше за час війни передасть Україні три гелікоптери Sea King, один з яких вжедоставили в Україну, а також 10 тис. артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Осло, пише BBC.

За його словами, перший із трьох гвинтокрилів Sea King вже прибув до України – за останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання в Британії з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

За допомогою гелікоптерів Sea King українські захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи. Sea King раніше використовували Королівські ВПС і Королівський Військово-морський флот. Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році. BBC зазначає, що Велика Британія надала Україні гелікоптери вперше за час війни.

Також Воллес заявив, що Україна отримає додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що боєкомплект допоможе Збройним Силам України захистити нещодавно звільнену територію.

Міністр наголосив, що підтримка Британією України залишиться непохитною.

Нагадаємо,19 листопада Україну відвідав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і пообіцяв надати Україні 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з безпілотниками.