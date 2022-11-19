Велика Британія передасть Україні 125 зенітних гармат і технологію для протидії іранським безпілотникам, зокрема, радари та засоби радіоелектронної боротьби з БПЛА. Про це у суботу, 19 листопада, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого першого візиту в Україну.

Як повідомляє «Європейська правда», під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України.

Основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 млн фунтів стерлінгів буде спрямований на «захист українського цивільного населення та критично важливої національної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів».

Пакет протиповітряної оборони складається з 125 зенітних гармат і технологій для протидії ударним іранським дронам. Серед іншого йдеться про радари і засоби радіоелектронної боротьби з БПЛА.

Крім цього, Велика Британія продовжить навчання українських військових, а також направить у навчальні бази досвідчених військових медиків та інженерів. Також Британія виділить 16 млн фунтів на гуманітарну допомогу для України. Ці кошти спрямують на закупівлю генераторів, потреби притулків, ремонт водогонів та мобільні медичні клініки.

Зазначимо, що новий пакет військової допомоги від Великої Британії є наступним після оголошеної на початку листопада поставки на більш ніж 1000 нових зенітних ракет. Також Велика Британія надасть ЗСУ військові намети з обігрівом.