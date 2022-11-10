Бен Воллес відвідав одне з місць навчань українських військових

Велика Британія найближчим часом завершить передачу Україні додаткової тисячі зенітних ракет «земля-повітря». Вони призначені для збиття повітряних цілей – крилатих ракет і безпіллотників. Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час візиту до місць навчання українських військових.

Він зазначив, що ці ракети сумісні із тими системами та комплексами ППО, які є в українській армії.

«Це зобов’язання [надати] ще сотні ракет класу «земля-повітря» продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі», – пояснив Воллес.

Він також відвідав полігони, де наразі проходять навчання 1 900 українських військових. Інструкторами виступають британські військові та ще представники восьми інших країн. Після завершення навчання вони вирушать в Україну з отриманими бронежилетами, одягом, засобами захисту слуху, водонепроникними костюмами та спальними мішками.

Нагадаємо, напередодні Воллес заявив, що Збройним силам України буде надано намети з підігрівом і зимовий одяг.