Велика Британія надішле в Україну набори для сну в холодних умовах та намети з обігрівом, повідомив британський міністр оборони Бен Воллес.

«Зважаючи на швидке наближення зими, це обланання дозволить Збройним силам України ефективно діяти протягом наступних кількох місяців. Разом із навчальною програмою та наданням летальної допомоги, це демонструє нашу відданість забезпеченню того, що звичайний український солдат – добре навчений та якісно обладнаний, і має найвищі шанси боротися й визначати власне майбутнє», – сказав Воллес, якого цитує «Укрінформ».

В офісі прем’єр-міністра Британії уточнили, що до нового пакету британської допомоги увійде 12 тис. зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом. Окрім цього, до середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тис. комплектів зимового одягу.

Це обладнання буде надане на додачу до 7 тис. комплектів одягу, що отримають українські військові, які навчаються у Великій Британії.