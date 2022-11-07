Системи NASAMS використовуються для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну!», – повідомив міністр оборони України у Twitter.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

За його словами, ця зброя значно посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.

«Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», – написав Олексій Резніков.

Зазначимо, що системи NASAMS, кожна з яких оснащена ракетами з радіолокаційним наведенням, є достатньо потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, забезпечує покриття малої та середньої дальності приблизно від 29 до 48 км. Така зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу.

Наземний ЗРК Spada Aspide, також відомий як Skyguard Aspide, вважається спільною італійсько-швейцарською розробкою, пише «АрміяInform».

Spada Aspide є сухопутним ЗРК малої дальності для протиповітряної оборони визначених районів або об'єктів. Комплекс може застосовуватися проти літаків, вертольотів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включаючи ракети класу «повітря-земля». Усі засоби комплексу виконані на шасі, що буксируються, і можуть бути швидко доставлені на задану позицію та після розгортання перебувати в готовності до подальшого застосування.

Залежно від модифікації Aspide дозволяє стежити за повітряною обстановкою в радіусі до 20 км.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні вже на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.