Президент Володимир Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вже найближчими тижнями очікує на «хороші новини» щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони для України.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні у суботу, 5 листопада.

Зеленський розповів, зокрема, про чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. де «дуже детально проаналізували ситуацію на передовій,

енергетичному фронті, ситуацію на кордонах».

«На всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем’єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю», – сказав Зеленський.

Також на засіданні «дуже детально» проаналізували все, що стосується постачання силам оборони: це техніка, боєприпаси, звʼязок, зимові речі.

Окремо розглянули протидію ракетному й дроновому терору з боку росіян.

«Уже є доволі значні результати в цьому, відсоток збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо й надалі робити для цього все можливе й неможливе. Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України», – сказав президент.

Зеленський також прокоментував визнання Іраном факту поставок дронів для російської армії.

«Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні вже на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.