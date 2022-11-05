Уламки збитого в Україні іранського дрона Shahed-136

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав постачання дронів Росії. Але, за його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни та в невеликих кількостях, повідомила агенція IRNA.

«Щодо безпілотників – це правда. Ми надали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні», – заявив міністр.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази про те, що Росія використовує іранські дрони проти України.

«Якщо з'ясується, що Росія використала іранські безпілотники у війні проти України, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні – припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців до своїх домівок», – сказав він.

Також іранський міністр наполягає, що повідомлення про постачання Росії балістичних ракет не відповідають дійсності.

Крім того, він розповів, що іранська делегація пропонувала Україні провести переговори в одній з європейських країн, але отримала відмову.

«США та деякі європейські країни, зокрема Німеччина, сказали Україні, що в той час, коли ми хочемо запровадити санкції проти Ірану через постачання безпілотників Росії, ви хочете пити каву з іранцями в європейській країні», – сказав Амір-Абдоллахіян і додав, що після цього сторони обмежились телефонною розмовою, яка відбулась 28 жовтня.