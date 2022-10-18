Іран пообіцяв надати Росії балістичні ракети класу «земля-земля» і ще більшу кількість безпілотників. Про це повідомляє агенція Reuters.

Угода була узгоджена 6 жовтня, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопоставлених чиновники з іранської Революційної гвардії і чиновник з Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з Росією про постачання зброї.

«Росіяни попросили більше безпілотників і іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh і Zolfaghar», – сказав один з іранських дипломатів, який був поінформований про поїздку.

Західний чиновник, поінформований з цього питання, підтвердив це, заявивши, що між Іраном і Росією існує угода про надання балістичних ракет класу «земля-земля» малої дальності, в тому числі Zolfaghar.

Європейський дипломат заявив, що, за оцінкою його країни, Росії стає все важче виробляти зброю для себе, враховуючи санкції проти її промислового сектору, і тому вона звертається до імпорту від таких партнерів, як Іран та Північна Корея.

Нагадаємо, наприкінці літа стало відомо про отримання Росією від Ірану сотень бойових безпілотників. Росія почала активно використовувати цю зброю з другої половини вересня. За даними розвідки, загалом Росія має понад дві тисячі таких безпілотників. Удари цими дронами агресор завдає по всій Україні, а 17 жовтня внаслідок влучання такого дрона в житловий будинок у Києві загинули п’ятеро людей, в тому числі й жінка на шостому місяці вагітності.