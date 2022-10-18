Міністерство закордонних справ України ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном. Відповідне подання подали на розгляд президента Володимира Зеленського, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв’язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном», – зазначив міністр, якого процитував «Бабель».

За його словами, Україна ніколи не займала антиіранської позиції, однак після допомоги агресору це змінилося. Кулеба наголосив, Україна буде готова до відновлення відносин, коли Іран припинить поставки зброї до Росії.

Також Кулеба назвав дії Ірану «підлістю та брехнею, яку Україна не буде терпіти, адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не буде підтримувати зброєю жодну зі сторін». Він наголосив, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною, пише «Укрінформ».

Нагадаємо, наприкінці літа стало відомо про отримання Росією від Ірану сотень бойових безпілотників. Росія почала активно використовувати цю зброю з другої половини вересня. За даними розвідки, загалом Росія має понад дві тисячі таких безпілотників. Удари цими дронами агресор завдає по всій Україні, а 17 жовтня внаслідок влучання такого дрона в житловий будинок у Києві загинули п’ятеро людей, в тому числі й жінка на шостому місяці вагітності.

16 жовтня стало відомо, що Іран планує передати Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, дальність яких становить 300 і 700 км відповідно.

23 вересня, у зв’язку з тим, що Іран надає військову допомогу Росії, Україна вислала іранського посла.

Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією в перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Водночас Україна зберігає дипломатичні відносини з Білоруссю, яка виступає союзницею Росії у війні, зокрема, надає росіянам свої аеродроми для завдання по Україні повітряних ударів.