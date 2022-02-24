Володимир Зеленський в черговому відеозвернені повідомив, що Україна розірвала всі дипломатичні відносини з Росією. Також він закликав росіян виходити на протести проти війни, а українців – бути готовими підтримувати свою державу на площах своїх міст.

«Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі зі своєю волею – це найвища цінність», – зазначив він.

Також Володимир Зеленський закликав медіа активніше поширювати інформацію про те, як наші військові потужно захищають Україну, таким чином підтримуючи їх: «Ведуть тяжкі бої на півночі, сході та півдні. […] Ворог поніс втрати і понесе ще більше».

Президент зазначив, що банківська система має необхідні ресурси для забезпечення фінансових ресурсів держави. Також він попросив небайдужих здавати кров на потреби військових.

Як і хто саме може стати донором крові, а також де її можна здати у Львові – читайте в матеріалі ZAXID.NET.

Хроніка подій онлайн – в іншому матеріалі ZAXID.NET.