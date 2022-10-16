Американська газета The Washington Post повідомила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу «земля – земля» для війни проти України. Такого висновку дійшла розвідка однієї з держав-союзниць США, розповіли двоє американських чиновників на умовах анонімності. Цю інформацію вже передали США та Україні.

Як йдеться в статті, перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.

Іран володіє одним з найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.

«Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними й досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі», – йдеться в публікації.

Раніше Іран уже передавав такі ракети в зони бойових дій, зокрема бойовикам-хуситам у Ємені. Сили хуситів використовували іранські ракети для нападів на нафтопереробні заводи та інші цивільні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки.

Нагадаємо, 23 вересня МЗС позбавило посла Ірану в Україні акредитації й вирішило скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства через продаж Росії безпілотників. Іран на офіційному рівні продовжує стверджувати, що не постачав дрони Росії.