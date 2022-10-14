Уламки іранського бойового безпілотника Shahed-131

Російська армія почала використовувати для ударів по Україні ще одну модель іранських дронів-камікадзе – Shahed-131. Рештки такого безпілотника, яким росіяни вдарили 13 жовтня по території Макарівської громади на Київщині, опублікували в мережі, пише 14 жовтня «Мілітарний».

Для маскування іранського походження зброї росіяни присвоїли безпілотнику назву «Герань-1». Нагадаємо, що дрони Shahed-136 мають назву «Герань-2».

Однією із ключових візуальних відмінностей рештків Shahed-131 від Shahed-136 є інший двигун. У першому використовують двигун Ванкеля Shahed-783/788, а в другому – поршневий.

Довжина Shahed-131 – 2,6 м, а розмах крил – 2,2 м. Орієнтована маса – 135 кг. Вага бойової частини оцінюється в 10-15 кг. Таким чином Shahed-131 дещо менший за Shahed-136, який важить до 200 кг, має розмах крил 2,5 м та бойову частину з 40-50 кг вибухівки.

Росіяни застосували Shahed-131 зранку 13 жовтня на Київщині. Ворог ударив трьома дронами по Макарівській громаді Бучанського району і влучив в об’єкт інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що, за даними розвідки, Росія замовила Ірану 2400 військових дронів.

Нагадаємо, окрім бойових дронів-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136 російські загарбники використовують в Україні іранські бойові дрони-розвідники Mohajer-6.