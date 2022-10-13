Уламки збитих в Україні іранських бойовиударних дронів-камікадзе

Росіяни, імовірно, перекинули на окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських військовослужбовців, аби навчити російських військових користуватися дронами Shahed-136, йдеться у зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW) за 12 жовтня.

ISW з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкоя у Криму, а також до Залізного Порту і Гладівців Херсонської області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників. Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск цих дронів-камікадзе по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами, вважають аналітики ISW.

Раніше стало відомо, що Росія замовила в Ірану понад 2,4 тис. бойових дронів-камікадзе. Ними загарбники атакують майже всю територію України. Утім, сили протиповітряної оборони збивають дедалі більше цієї зброї.