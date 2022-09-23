Посла Ірану позбавлено акредитації в Україні

У відповідь на постачання іранських безпілотників російській армії Україна висилає з країни посла Ірану, а також суттєво скорочує кількість дипломатів в іранському посольстві. Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій ввечері у п’ятницю, 23 вересня.

«На виконання доручення президента України вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України, 23 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні», – повідомили в міністерстві.

Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану», – наголошується у заяві.

МЗС поінформувало, що у відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Надзвичайний та Повноважний Посол Манучехр Мораді працює в Києві з 2018. Згідно з відкритими даними, він автор кількох робіт про необхідність стратегічного союзу між Росією та Іраном.

Зазначимо, що впродовж останніх днів на півдні України російські війська активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу «Шахід-136». Зокрема, лише сьогодні із застосуванням таких апаратів ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одеси.

Президент України 23 вересня доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.