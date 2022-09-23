БПЛА іранського виробництва «Mohajer-6»

У п’ятницю, 23 вересня, протиповітряна оборона ЗСУ вперше збила дрон іранського виробництва «Mohajer-6» (Мохаджер-6), який використовували війська держави-терориста Росії у війні проти України. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Військові опублікували короткий відеоролик збитого безпілотника.

«23 вересня, зенітниками повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва «Mohajer-6» (Мохаджер-6)», – йдеться у повідомленні.

Вочевидь, літальний апарат після влучання у нього, впав у воду.

У Командуванні також додали, що безпілотник призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Виявлені у воді рештки «Mohajer-6» відбуксирували до берега моторним човном.

У Повітряних силах ЗСУ, зазначили, що цей БПЛА здатен нести до чотирьох керованих боєприпасів. Початок виробництва даного БПЛА припадає на 2017 рік, пише портал «Мілітарний».

Згідно з відкритими даними, «Mohajer-6» має максимальну злітну вагу 600 кг і дальність польоту 200 км.

Максимальна швидкість польоту – 200 км/год.

Тривалість перебування у повітрі – 12 годин.

Максимальна висота польоту 5400 метрів.

Про отримання Росією іранські бойових безпілотників, які вона може розгорнути на полі бою в Україні, повідомляли у Сполучених Штатах наприкінці серпня. Росіяни почали тренування з використання дронів в Ірані у липні.

Попри обмеження в доступі до іноземних технологій, Іран – досить відомий виробник безпілотної авіації. Ця країна дуже давно перебуває під міжнародними санкціями і має великий досвід виживання в таких жорстких умовах.

Іран розвиває галузь БПЛА ще з 80-х років і надає їй великого значення. Тому він має всю лінійку, в якій як тактичні, так і стратегічні, як розвідувальні, так і ударні. Іран звик жити під санкціями, добувати все необхідне для військової промисловості і розвивати її попри санкції. Навіть такі складніші області, як балістичні ракети великої дальності та ядерний проект, розвиваються, попри всі перепони, особливо БПЛА.

Як інформував ZAXID.NET, вдень 23 вересня російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе з моря. Два ворожі дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, там почалася пожежа. Загинула цивільна людина. Один Shahed-136 – дрон іранського виробництва – сили ППО збили над морем.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що станом на 18:30 захисники України збили шість дронів-камікадзе, а на півдні – знищили штурмовик окупантів Су-25.