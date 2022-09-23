Повітряні сили ЗСУ впродовж дня збили шість дронів-каміказде
Також українські захисники знищили російський штурмовик Су-25
До теми
Станом на 18:30 23 вересня Повітряні сили ЗСУ збили шість дронів-камікадзе Shahed-136 та один російський штурмовик Су-25.
Спочатку стало відомо про те, що під час атаки росіян на Одесу українським було збито один дрон-камікадзе, який росіяни закупили в Ірану.
Пізніше повітряне командування «Схід» повідомило, що сили оборони України збили над два ворожі безпілотники над Дніпропетровською областю.
«На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати», – йдеться у повідомленні повітряне командування «Схід» у Facebook.
Також військові закликали не публікувати фото і відео з прив'язкою до місцевості. Спочатку по області спрацював сигнал повітряної тривоги, потім в соцмережах повідомили про вибух.
Зрештою, Повітряні сили ЗСУ уточнили, що загалом станом на 18:30 збили шість дронів-камікадзе Shahed-136 та один російський штурмовик Су-25.
Фахівці OSINTtechnical опублікували кадри збиття БПЛА, щоправда, без зазначення локації, де він був збитий.
Ukrainian air defense intercepted a Russian Shahed-136 https://t.co/jhyUO8lccH pic.twitter.com/iRwW6YH9oD— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 23, 2022
Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні росіяни атакували дронами-камікадзе Одеську область. Для атаки на Одеську область окупанти використали закуплені в Ірану безпілотники.
Два апарати влучили в обʼєкт, один – збила ППО. Внаслідок влучання загинула мирна людина.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.