Росіяни ататкують українські міста за допомогою дронів-камікадзе

Станом на 18:30 23 вересня Повітряні сили ЗСУ збили шість дронів-камікадзе Shahed-136 та один російський штурмовик Су-25.

Спочатку стало відомо про те, що під час атаки росіян на Одесу українським було збито один дрон-камікадзе, який росіяни закупили в Ірану.

Пізніше повітряне командування «Схід» повідомило, що сили оборони України збили над два ворожі безпілотники над Дніпропетровською областю.

«На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати», – йдеться у повідомленні повітряне командування «Схід» у Facebook.

Також військові закликали не публікувати фото і відео з прив'язкою до місцевості. Спочатку по області спрацював сигнал повітряної тривоги, потім в соцмережах повідомили про вибух.

Зрештою, Повітряні сили ЗСУ уточнили, що загалом станом на 18:30 збили шість дронів-камікадзе Shahed-136 та один російський штурмовик Су-25.

Фахівці OSINTtechnical опублікували кадри збиття БПЛА, щоправда, без зазначення локації, де він був збитий.

Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні росіяни атакували дронами-камікадзе Одеську область. Для атаки на Одеську область окупанти використали закуплені в Ірану безпілотники.

Два апарати влучили в обʼєкт, один – збила ППО. Внаслідок влучання загинула мирна людина.