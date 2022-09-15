Найімовірніше окупанти застосували іранський безпілотник «Shahed 136», який у Росії отримав позначення «Герань-2»

Військові держави-терориста Росії застосували іранські ударні безпілотники по об’єктах у Дніпропетровській області. Як повідомили у Національній поліції, удару завдали у ніч на 15 вересня у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

«Ворог з боку Запорізької області накрив вогнем із РСЗВ та ствольної артилерії місто Нікополь та скерував на нього дрони-камікадзе», – йдеться у повідомлені поліції.

Пошкоджень зазнали склади і будівлі двох підприємств та санаторій. Також відомо про пошкодження 10 приватних будинків, господарчих споруд і газопроводу.

відео «Мілітарний»

Під ворожими обстрілами тієї ж ночі опинилися села Марганецької громади, де було пошкоджено лінії електропередач. На місці ударів поліція України виявила уламки від ударного безпілотника.

Як пише портал «Мілітарний», судячи з опублікованих фотографій, військові Росії застосували іранський безпілотник «Shahed 136», який у Росії отримав позначення «Герань-2». Вперше цей іранський безпілотник виявили і збили на території України 13 вересня цього року.

Баражуючий боєприпас «Shahed 136» – не високоточна, не високопотужна, не малопомітна, але дуже неприємна зброя.

У 2021 році в Ірані вперше було показано пускову установку на вантажівці для залпового пуску іранських баражуючих боєприпасів «Shahed 136». Контейнери з такими дронами можна легко поставити не тільки на вантажівки, а й на вагони залізничних потягів, різні кораблі та інші пересувні засоби. Імовірно, ефективна дальність польоту «Shahed 136» становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кілограмів. Заявлено, що максимальна дальність польоту – 2,5 тис. кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому ударний дрон можна почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити за допомогою радару.