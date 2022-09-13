Захисники українського неба збили запущений росіянами іранський бойовий дрон у Куп’янську на Харківщині

Збройні сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат. Фотографії раніше невідомого дрона опублікував український офіцер у Twitter, пише «Мілітарний».

На рештках апарата видно написи кирилицею – «М214 Герань-2». Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БпЛА. З допису українського військового випливає, що дрон збили в Куп’янську на Харківщині.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022

Йдеться про далекобійний дрон-камікадзе Shahed-136. Точні його характеристики невідомі, але на Заході припускають, що їхня ефективна дальність дії може досягати до 2 тис. км.

Раніше повідомлялося, що Росія купила в Ірану сотні безпілотників. Крім Shahed-136, росіяни також отримали бойові іранські безпілотники Mohajer-6.