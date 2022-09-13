ЗСУ вперше збили куплений росіянами іранський безпілотник
Росія отримала від Ірану сотні бойових безпілотників
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Збройні сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат. Фотографії раніше невідомого дрона опублікував український офіцер у Twitter, пише «Мілітарний».
На рештках апарата видно написи кирилицею – «М214 Герань-2». Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БпЛА. З допису українського військового випливає, що дрон збили в Куп’янську на Харківщині.
Йдеться про далекобійний дрон-камікадзе Shahed-136. Точні його характеристики невідомі, але на Заході припускають, що їхня ефективна дальність дії може досягати до 2 тис. км.
Раніше повідомлялося, що Росія купила в Ірану сотні безпілотників. Крім Shahed-136, росіяни також отримали бойові іранські безпілотники Mohajer-6.