Іран вже звертався до Росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виробництві ядерного палива

Іран розраховує на допомогу Росії у посиленні своєї програми створення ядерної зброї. Тегеран шукає запасний план на випадок, якщо не вдасться реалізувати тривалу ядерну угоду зі світовими державами. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників американської розвідки.

Повідомляється, що Іран вже звертався до Росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виробництві ядерного палива.

«Ядерне паливо може допомогти Ірану забезпечити живленням його ядерні реактори і потенційно може ще більше скоротити так званий «час прориву» Ірану для створення ядерної зброї», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, чи погодилася Росія допомогти. Як зазначає телеканал, Кремль давно публічно виступає проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю. Але прохання Ірану прозвучало на тлі партнерства з Росією, що розширюється.

«Іранська пропозиція з'явилася на тлі розширення партнерства між Іраном і Росією, яке в останні місяці включало в себе надсилання Іраном безпілотників та іншого обладнання до Росії для використання у війні проти України, а Москва у відповідь консультувала Тегеран щодо придушення рух протесту, який охопив Іран», – пише CNN з посиланням на офіційних осіб США.

Адміністрація президента США Джо Байдена наразі із занепокоєнням спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном та РФ. Будь-яка таємна допомога Тегерану, яка могла б підштовхнути зусилля з виробництва ядерної зброї, також ознаменувала б істотне зрушення в російській політиці, враховуючи членство Росії в групі країн, які брали участь у переговорах щодо блокування ядерної програми Ірану.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були використані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні. 1 листопада стало відомо, що до кінця року Іран передасть Росії ще понад 200 ударних дронів.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

Анонімно іранські чиновники підтвердили ЗМІ плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети. За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

Використання іранської зброї Росією проти України підтвердив і президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Після першої масштабної атаки, яку Росія здійснила іранськими дронами, Україна вислала іранського посла. Крім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президентові Володимиру Зеленському розірвати з Іраном дипломатичні відносини.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.