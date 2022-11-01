Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ офіційно визнати Іран співучасником російської агресії проти України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світову спільноту визнати Іран співучасником російської агресії через постачання зброї ворогу.

Як повідомив Михайло Подоляк у вівторок, 1 листопада, на своїй сторінці в Twitter, Тегеран є співучасником агресії в Європі й світ має визнати це офіційно.

«Якщо Іран передає РФ ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 13 вересня Росія почала застосовувати проти України іранські дрони-камікадзе, хоча офіційно Іран заперечує постачання зброї Росії, яку вона використовує у війні з Україною. 1 листопада стало відомо, що до кінця року Іран передасть Росії ще понад 200 ударних дронів.

Анонімно іранські чиновники підтвердили ЗМІ плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети. Використання іранської зброї Росією проти України підтвердив і президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Після першої масштабної атаки, яку Росія здійснила іранськими дронами, Україна вислала іранського посла. Крім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президентові Володимиру Зеленському розірвати з Іраном дипломатичні відносини.