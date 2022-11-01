Росія використовує проти України дрони-камікадзе іранського виробництва

Іран планує відправити Росії партію з понад 200 бойових дронів. Про це у вівторок, 1 листопада, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що відправка іранських БПЛА в Росію планується на початку листопада. Зокрема Росія має отримати бойові дрони Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

«Відомо, що поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту "Астрахань". Дрони надходитимуть у розібраному стані», – повідомляють у ГУР.

За даними розвідки, вже на території Росії дрони зберуть, перефарбують та нанесуть на них російське маркування, зокрема «Герань-2».

Про нову поставку іранських ударних дронів Росії з посилання на джерела в урядах західних країн повідомило CNN. За даними видання, до кінця року Іран планує передати Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, серед якої балістичні ракети малого радіусу дії «земля-земля» та ударні безпілотники.

Зазначимо, що Росія почала застосовувати проти України іранські дрони-камікадзе з 13 вересня. Остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників. За півтора місяці Сили Оборони збили понад 300 таких БПЛА.

Офіційно Іран заперечує постачання зброї Росії, яку вона використовує у війні з Україною, однак, нещодавно іранські чиновники анонімно підтвердили для Reuters плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети. Як реакцію на дії Ірану МЗС України ініціювало розрив із ним дипломатичних відносин. Відповідне подання подали на розгляд президента Володимира Зеленського.