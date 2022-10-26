Президент Ізраїлю сказав, що передасть дані про використання в Україні іранських безпілотників президентові США

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що іранські безпілотники вбивають українців, позаяк саме їх Росія використовує у війні проти України.

«Невинні цивільні особи в Україні гинуть і зазнають поранень і страждань від іранської зброї», – заявив він.

Як пише ZN.ua, Герцог показав фото дронів, які, за його словами, збили в Україні. Він зауважив, що уламки, а саме корпус і мотори, свідчать про те, що виготовили їх саме в Ірані.

«Це дрон Shahed-136, який презентували на виставці в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, але він прихований кириличними літерами [на фото написано "Герань-2"], але навіть шрифт точно такий же», – наголосив Герцог.

Він додав, що Ізраїль має багато доказів брехні і готовий викрити на ній Іран.

«Світ повинен відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі», – підсумував президент Ізраїлю.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також сказав, що надасть президентові США Джо Байдену розвідувальні дані, які підтверджують використання іранських дронів в Україні.

Зазначимо, що офіційно Іран заперечує, що постачає Росії безпілотники. Водночас у вересні після першої масштабної атаки, яку Росія здійснила цими дронами, Україна вислала іранського посла. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президентові Володимиру Зеленському розірвати з Іраном дипломатичні відносини.