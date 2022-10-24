Мобілізованих військових РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва. Про це у понеділок, 24 жовтня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За інформацією розвідки, з Ірану в Росію прибувають нові групи інструкторів із застосування безпілотників.

Повідомляється, що влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – Arash-2 та іранських ракет класу «земля-земля». Їхні поставки планують розпочати найближчим часом.

«Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3 тис. одиниць бронезахисту – 1,5 тис. бронежилетів, 1,5 тис. шоломів виробництва «Milad» (Іран)», – зазначено у повідомленні ГУР.

За інформацією розвідки, наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валуйки, Білгородської області). Також зазначається, що з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6.

Попри це, за інформацією американського видання Barron’s, офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в понеділок, 24 жовтня, заперечив, що іранські інструктори перебували на тимчасово окупованих територіях України й допомагали російським силам. Коментуючи заяву Білого дому про участь у війні в Україні, він заявив, що Іран «рішуче спростовує цю новину». Він також звинуватив США у прагненні «відвернути громадську думку від руйнівної ролі, яку вони відіграють у війні в Україні, перебуваючи на одній стороні конфлікту та інтенсивно експортуючи зброю і техніку в Україну».