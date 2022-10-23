У Білорусі іранські інструктори навчають російських військових та контролюють запуски безпілотників. Про це пише Центр національного спротиву, який був створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

«За останніми даними росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді та продовжують використовувати їх для нанесення ударів по території України. Тим часом в селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських Нацгвардійців та офіцерів ФСБ», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БпЛА Shahed-136 по об’єктах інфраструктури Київщини, а також північних та західних областях України.

ZAXID.NET також писав, що іранські інструктори допомагають російським військовим запускати дрони-камікадзе з Криму та Херсонщини.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна звернулася з офіційною вимогою до Ірану припинити постачання зброї РФ. Наступного дня МЗС України ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном.

20 жовтня за постачання Росії дронів-камікадзе ЄС запровадив санкції проти Ірану. Також до санкцій приєдналася Велика Британія.

Зазначимо, що за прогнозами аналітиків США, в найближчі місяці очікують збільшення підтримки Росії Іраном. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що нова партія іранських військових безпілотників уже може бути на шляху до російських військових.