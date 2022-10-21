Президент РФ Владімір Путін і президент Ірану Ебрагім Раісі під час зустрічі у Тегерані

Іран надає військову підтримку російським окупаційним силам в Україні, попри нові міжнародні санкції, ймовірно, частково через те, що іранські лідери вважають, що їм потрібна допомога Москви, щоб змінити світовий порядок під проводом США. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Високопоставлені іранські чиновники та державні ЗМІ часто стверджують, що Тегеран повинен розширити стратегічні відносини з Росією та Китаєм, щоб співпрацювати для протидії глобальному впливу США. Іранські лідери можуть хвилюватися, що невдача Росії в Україні серйозно порушить це бачення і, можливо, загрожуватиме владі Володимира Путіна, а отже, безпеці Ірану», – йдеться у матеріалі.

Іран може розширити свою військову підтримку Росії в найближчі місяці, прогнозує ISW.

Як інформував ZAXID.NET, у кінці серпня ЗМІ повідомили, що Росія отримала партію іранських дронів для війни в Україні. У жовтні також стало відомо, що росіяни почали використовувати ще один тип іранських безпілотників. Також Іран планує передати Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar.

Європейський Союз 20 жовтня ввів додаткові санкції проти іранських чиновників і виробника безпілотників Shahed-136, які Іран продав Росії для використання в Україні.