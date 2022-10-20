Росія активно використовує іранські дрони для атак на українські міста

Рада Європейського Союзу на своєму засіданні у четвер, 20 жовтня, затвердила за письмовою процедурою санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників, якими та завдає ударів по Україні.

«Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в «Офіційному журналі» (Європейського Союзу)», – йдеться у повідомленні офіційного представництва Чехії, яка наразі головує в раді.

#COREPERII | #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

Також країни Європейського Союзу вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за постачання безпілотників. ЄС також готовий розширити санкції ще проти 4 іранських організацій, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

Додамо, що раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції потраплять начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці літа стало відомо про отримання Росією від Ірану сотень бойових безпілотників. Росія почала активно використовувати цю зброю з другої половини вересня. За даними розвідки, загалом Росія має понад дві тисячі таких безпілотників.

Іран офіційно відкидає звинувачення в постачанні зброї для російських військ, а самі окупанти намагаються замаскувати іранське обладнання під російською назвою «Герань-2».

Нещодавно іранські чиновники анонімно підтвердили для Reuters плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети класу «земля — земля». Вони також заперечили, що передання зброї порушує резолюцію Радбезу ООН, і заявили, що де використовують безпілотники — «це не проблема продавця».

Як реакцію на дії Ірану Міністерство закордонних справ України ініціювало розрив з ним дипломатичних відносин. Відповідне подання подали на розгляд президента Володимира Зеленського.