Рада Європейського Союзу на своєму засіданні у четвер, 20 жовтня, затвердила за письмовою процедурою санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників, якими та завдає ударів по Україні.

«Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в «Офіційному журналі» (Європейського Союзу)», – йдеться у повідомленні офіційного представництва Чехії, яка наразі головує в раді.

#COREPERII | #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj