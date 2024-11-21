Поліна Маркват 20 листопада не повернулася з роботи додому, наступного дня її знайшли мертвою

У четвер, 21 листопада, поліцейські спільно з волонтерами знайшли тіло зниклої напередодні 22-річної львів’янки Поліни Маркварт.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, 21 листопада родичі дівчини звернулися до поліції із заявою про її зникнення. Дівчину оголосили в розшук, того ж дня знайшли тіло. Більше подробиць в поліції наразі не розголошують. Тіло скерували на експертизу, яка і встановить причину смерті.

За попередніми даними, тіло дівчини знайшли в кущах біля дороги неподалік стадіону «Арена Львів». Дівчина проживала в цьому мікрорайоні.

22-річна львів’янка Поліна Маркварт зникла увечері 20 листопада. Дівчина вийшла з роботи в районі «Львівводоканалу» і не повернулась додому.

За інформацією пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA, востаннє дівчину зафіксували камери спостереження близько 19:00 в ТРЦ King Cross Leopolis на вул. Стрийській. Вона вийшла з торгового центру і рухалась додому в бік стадіону «Арена Львів».