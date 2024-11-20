Олександр Буша зник 15 листопада

У Львові поліцейські та всі небайдужі шукають 60-річного мешканця модульного містечка, який зник п’ять днів тому. Чоловік пересувається на кріслі колісному і про те, де він перебуває, нічого невідомо.

Як розповіли у львівській мерії, 60-річний Олександр Буша зник у п’ятницю, 15 листопада. З того часу він не з’являвся у модульному містечку на Сихові, де проживав понад рік. Наразі його місце перебування невідоме.

Директор Центру соціальної підтримки Володимир Головатий розповів, що Олександр Буша пересувається на кріслі колісному, ні з ким не конфліктував і раніше ніколи не зникав. Працівники містечка одразу залучили до допомоги дільничну, а пізніше син чоловіка, який мешкає у Дніпрі і є єдиним родичем, написав заяву про зникнення батька. Поліція проводить усі необхідні слідчо-оперативні заходи.

Прикмети зниклого: Буша Олександр Анатолійович, 1964 року народження, високого зросту, носить окуляри і пересувається на кріслі колісному. Усіх, хто матиме будь-яку інформацію про чоловіка, просять телефонувати у поліцію за номером 102.