Вбивця може переховуватися на Рівненщині

Поліцейські Рівненщини виявили позашляховик, на якому втік підозрюваний у вбивстві подружжя підприємців Руслана та Галини Білоусів у селищі Лопатин на Львівщині. Нагадаємо, вбивця розстріляв подружжя у їхньому маєтку, після чого втік на автомобілі вбитого власника SsangYong Rexton. За підозрою у вбистві розшукують 36-річного мешканця району Андрія Палія.

У середу, 9 жовтня, поліція Рівненщини повідомила, що розшук підозрюваного у вбивстві триває. Поліцейські знайшли автомобіль, на якому він пересувався.

«Транспортний засіб, яким він пересувався, правоохоронці виявили на території Дубенського району», – йдеться в повідомленні поліції.

До пошуку нападника задіяні поліцейські Рівненської та Львівської областей, зокрема, й спецпідрозділи КОРД, співробітники бойового підрозділу «Хижак» та кінологи. Крім того, у повітря піднімали БПЛА та квадрокоптери.

Розшук вбивці подружжя підприємців з Львівщини триває

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 4 жовтня, у селищі Лопатин на Львівщині розстріляли місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. Вбивця з місця події втік на автомобілі вбитого підприємця SsangYong Rexton чорного кольору. За підозрою у вчиненні злочину поліцейські оголосили в розшук мешканця Шептицького району Андрія Палія.

Прикмети розшукуваного: вік – 36 років, зріст – 175 см, міцної статури, волосся темне, коротко підстрижене.

Особливі прикмети: відсутня половина вказівного пальця на лівій руці, на правому плечі – татуювання, ліва нога дещо коротша за праву.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо розшукуваного зловмисника, просять повідомляти на спецлінію 102 або за номерами телефонів 067 496 00 97, 093 489 95 02. У поліції попередили, що втікач може бути озброєний.