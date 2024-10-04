Поліція оголосила спецоперацію з розшуку вбивці

У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, у селищі Лопатин на Львівщині знайшли мертвими місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. Поліція оголосила план перехоплення, вбивцю наразі не затримали.

У поліції Львівщини повідомили, що 51-річного підприємця застрелили уночі 4 жовтня на території власного домогосподарства. У житловому будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини – також без ознак життя, з травмами голови.

За даними місцевих мешканців, жорстоке вбивство сталося у селищі Лопатин колишнього Радехівського району. Під ранок близько 5:00 тіла Руслана Білоуса та його дружини Галини з вогнепальними пораненнями знайшов їхній зять в приватному дерев’яному будинку на території приватних озер поблизу лісового масиву в Лопатині.

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Для пошуку вбивці поліція оголосила план «Перехоплення». За попередніми даними, вбивство було вчинене з мисливської рушниці. За інформацією видання Буськ онлайн, злочин міг вчинити чоловік у камуфляжному одязі, який втік з місця події на автомобілі SsangYong Rexton чорного кольору. У поліції зазначили, що вбивця втік на автомобілі, що належав вбитому підприємцю.

За даними YouControl, Руслан Білоус займався вантажними перевезеннями, виробництвом дерев’яних будівельних конструкцій та торгівлею, а також був власником місцевих озер. Руслан Білоус також вказаний серед співзасновників громадського формування з охорони громадського порядку «Лопатинська варта».

Поліцейські розслідують два кримінальні провадження – за статтями про умисне вбиство двох осіб та незаконне заволодіння транспортним засобом (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 289 ККУ). Винуватцю загрожує довічне позбавлення волі.