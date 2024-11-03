Він хотів проникнути у приватне домоволодіння, а коли його викрили, вистрелив собі в голову

Поліція розшукала підозрюваного у вбивстві подружжя підприємців на Львівщині 4 жовтня. Його виявили на Волині. Про це у неділю, 3 листопада, повідомили у поліції Львівської області.

Сьогодні правоохоронці Волині отримали інформацію про те, у селі Озерці невідомий хотів проникнути у приватне домоволодіння, а коли власники намагались зупинити його, він вистрелив зі зброї собі у голову. Чоловіка негайно госпіталізували лікарі.

Як з’ясували поліцейські, потерпілим виявився розшукуваний за подвійне вбивство на Львівщині. Зараз він перебуває у лікарні.

«На розшук зловмисника було орієнтовано увесь особовий склад поліції Львівщини, а також Рівненської та Волинської областей. Проводились складні, тривалі пошуки, вивчались сотні гігабайт відео та було допитано в якості свідків більше тисячі людей», – йдеться в повідомленні.

До пошуків залучали, окрім поліцейських Львівщини, ще й правоохоронців Волині та Рівненщини

Слідчі поліції Львівщини інкримінують підозрюваному кілька статтей Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство двох осіб; - ч. 4 ст. 185 – крадіжка; - ч. 2 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня у селищі Лопатин на Львівщині знайшли мертвими місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. Тіла з вогнепальними пораненнями знайшов їхній зять в приватному дерев’яному будинку на території приватних озер поблизу лісового масиву. Поліція оголосила план перехоплення. Згодом поліція встановила особу підозрюваного у вбивсті. Це 36-річний Андрій Палій. 8 жовтня поліція офіційно оголосила Андрія Палія у розшук.