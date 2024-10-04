Поліція оголосила план перехоплення

Поліція встановила особу підозрюваного у вбивстві підприємців у селищі Лопатин на Львівщині у ніч на п’ятницю, 4 жовтня. Це 36-річний Андрій Палій. Про це ZAXID.NET стало відомо із джерел у правоохоронних органах.

У місцевих Telegram-каналах поширюють орієнтування від імені начальника поліції Львівщини Олександра Шляховського, де вказано прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного, дата його народження, а також місце проживання.

«До вчинення злочину причетний Палій Андрій Васильович, 19.02.1988 р.н., мешканець Радехівського району Львівської області, с. Кустин. Він залишив місце злочину на автомобілі потерпілого марки SsangYong Rexton, реєстраційний номер – ВС8282СН. Підозрюваний може бути озброєним рушницею марки ИЖ 27 ЕМ калібр-12», – йдеться в орієнтуванні. Джерела ZAXID.NET підтвердили, що таке орієнтування справді видала поліція.

з місцевих Telegram-каналів

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 4 жовтня, у селищі Лопатин на Львівщині знайшли мертвими місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину Галину Білоус. Тіла з вогнепальними пораненнями знайшов їхній зять в приватному дерев’яному будинку на території приватних озер поблизу лісового масиву. Поліція оголосила план перехоплення, вбивцю наразі не затримали.

Поліцейські розслідують два кримінальні провадження – за статтями про умисне вбиство двох осіб та незаконне заволодіння транспортним засобом (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 289 ККУ). Винуватцю загрожує довічне позбавлення волі.