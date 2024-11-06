Синів пастора з Волині судять за дебош і опірпрацівникам правоохоронних органів

Старовижівський районний суд оголосив у міжнародний розшук сина пастора церкви євангельської віри-п’ятидесятників Рувима Сидорчука за ухилення від покарання. Торік подібне рішення ухвалили і щодо Юрія Сидорчука. Брати неодноразово конфліктували з поліцією, а коли справи пішли до суду – виїхали в Європу. Про це повідомив 6 листопада Центр журналістських розслідувань «Сила правди».

Як йдеться в ухвалі Старовижівського районного суду від 25 вересня, кримінальну справу проти Рувима Сидорчука з села Брониця Камінь-Каширського району відкрили на початку 2021 року. Його звинувачують в опорі працівникам правоохоронних органів та втручанні в їхню роботу (ст. 342 і 343 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

«Рувим Сидорчук разом зі своїми братами Антоном та Юрієм тероризували односельчан, а коли ті викликали поліцію, вступали в конфлікт із правоохоронцями. Молодики є синами Олександра Сидоручка, пастора місцевої релігійної громади», – повідомляє «Сила правди».

У сюжеті проєкту «Секретні матеріали» потерпілі розповідали, що брати обстріляли автомобіль місцевого жителя, погрожували односельцям і неодноразово нападали на поліцейських. Зокрема, за словами жительки села Брониця Галини Федчик, Рувим та Юрій Сидорчуки викопали каʼєр і крали звідти пісок та торф. Після того, як жінка повідомила про злочин у поліцію, один із братів пригрозив закопати її живцем.

Речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольги Бузулук зазначає, що конфлікти з правоохоронцями у братів розпочалися ще з 2018 року.

«Кримінальні провадження відкривали щодо цих фігурантів з 2018 року, та у 2023 році. До суду були скеровані понад вісім позовів за порушення певних статтей Кримінального кодексу. Переважно це стаття 342 – перешкоджання представникам поліції», – розповіла речниця поліції.

Згідно з інформацією з автоматизованої системи перетину держкордону, Рувим Сидорчук нібито виїхав до Польщі 23 лютого 2022 року, тобто за день до повномасштабного вторгнення, і більше в Україну не повертався. Нині ж, посилаючись на дані Інтерполу, правоохоронці стверджують, що Рувим Сидорчук мешкає в Німеччині. Про це також йдеться в ухвалі про оголошення в міжнародний розшук.

Адвокат у судовому засіданні заперечував інформацію про те, що чоловік переховується від покарання. За його словами, підсудний не може повернутися в країну через війну.

Згідно з ухвалою Любешівського районного суду, Юрій Сидорчук втік за кордон ще 25 квітня 2023 року. Про те, що проживає в Німеччині, чоловік ще 15 травня минулого року повідомив під час прямого ввімкнення на судове засідання. Так, Юрія Сидорчука звинуватили у нанесенні легких тілесних ушкоджень, погрозах і перешкоджанні роботі правоохоронців. Його оголосили в міжнародний розшук торік.

Третього брата Антона Сидорчука визнали винним у груповому хуліганстві влітку 2021-го, але не покарали через те, що термін притягнення до відповідальності на момент винесення вироку минув. Підсудний натомість компенсував потерпілому 10 тис. грн моральної шкоди. Прокурори намагались оскаржити вирок Камінь-Каширського районного суду, але апеляційна і касаційна інстанції залишили його в силі.