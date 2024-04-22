Пастора з Рівненщини позбавили сану за домагання до неповнолітніх

Пастора із села Збуж Рівненського району Василя Кравчука звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Чоловік визнав свою вину, тож його позбавили сану й відлучили від церкви. Про це повідомили у прес-службі Рівненського обласного об'єднання Української церкви ХВЄ.

За інформацією пастора Рассела Коретса, Василь Кравчук упродовж 25 років подорожував по церквах США з проповідями й там домагався неповнолітніх – як хлопчиків, так і дівчаток.

«Я спілкувався з багатьма особами, які є жертвами, і ці факти, про які я дізнався, є жахливими, і їх достатньо, щоб ця особа сиділа у в'язниці до кінця свого життя. Йдеться про неповнолітніх і реальне сексуальне насильство. Згідно зі свідченнями потерпілих, ці злочини тривають 25 років», – написав Рассел Коретс у Facebook.

Для з’ясування всіх обставин служителі церков на Рівненщині зібрали комісію й 18 квітня запросили на неї Василя Кравчука. Пастору надали зібрані докази щодо його злочинів і висловили біблійну оцінку. Пастор визнав свою вину.

«Обласна пресвітерська рада після ознайомлення з наданими матеріалами та відповідного обговорення прийняла рішення – на основі зібраних свідчень і, керуючись Святим Писанням, позбавити Василя Кравчука сану пастора, відсторонити від всіх служінь, відлучити від церкви», – повідомили церковні служителі.

У прес-службі поліції уточнили ZAXID.NET, що заяву щодо Василя Кравчука зареєстрували й наразі з’ясовують усі обставини злочинів.