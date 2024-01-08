Проповідник Ті Бі Джошуа, якого звинувачують у сексуальному насильстві та катуваннях

Журналісти британської служби ВВС знайшли докази фактів ґвалтування, катування та примусових абортів в одній із найбільших у світі євангелічних церков «Синагога церкви всіх народів», яку очолював проповідник Ті Бі Джошуа. За даними журналістів тортури тривали протягом 20 років.

Як зазначають журналісти ВВС, їх розслідування тривало два роки. За цей час вони зібрали десятки свідчень про фізичне насильство або тортури, які застосовував Джошуа. Людей бити та приковували ланцюгами. У тому числі випадки жорстокого поводження стосуються і дітей.

Жінки розповіли, що зазнали сексуального насильства з боку Ті Бі Джошуа. Багато стверджують, що їх неодноразово ґвалтували протягом багатьох років на території секретного комплексу Лагоса. Також стали відомі кілька фактів примусових абортів у церкві після ймовірних зґвалтувань Джошуа. Одна з жінок розповіла, що вона п’ять разів переривала.

Крім того, журналістам розповіли багато історій про те, як Джошуа фальсифікував свої «чудесні зцілення», які транслювали по всьому світі на багатомільйонну аудиторію.

Співрозмовниками ВВС стали понад 25 колишніх «послідовників» церкви із Великої Британії, Нігерії, США, Південної Африки, Гани, Намібії та Німеччини. Вони надали «потужні підтверджуючі свідчення про свій досвід у церкві». За даними ВВС, один з останніх негативних досвідів стався у 2019 році. Багато жертв були підлітками, коли вони вперше приєдналися до церкви. У деяких випадках, що стосуються громадян Великої Британії, їхнє транспортування до Лагосу оплачував Джошуа у співпраці з іншими церквами Великобританії.

Однією із жертв насилля у церкві «Синагога церкви всіх народів» стала британка на ім’я Рей. Коли їй було 21 рік вона покинула навчання у Брайтонському університеті в 2002 році та була завербована до церкви. Наступні 12 років вона була так званою «ученицею» Ті Бі Джошуа та перебували у бетонному комплексі в Лагосі. Рей каже, що зазнала сексуального насильства з боку проповідника Джошуа і її закрили в одиночній камері. За словами жінки, вона кілька разів намагалася вчинити самогубство.

Ті Бі Джошуа помер у 2021 році. Він був харизматичним та успішним проповідником і телепроповідником, мав величезну кількість прихильників у всьому світі.

«Церква Синагоги всіх націй» має мільйони прихильників, керує християнським телеканалом Emmanuel TV та соціальними мережами. Протягом 1990-х і на початку 2000-х років десятки тисяч паломників з Європи, Америки, Південно-Східної Азії та Африки їздили до церкви в Нігерії, щоб побачити, як відбуваються «чудеса зцілення». Принаймні 150 відвідувачів жили з ним як послідовники в його будинку в Лагосі, іноді протягом десятиліть.

Після смерті Ті Бі Джошуа церквою керує його вдова Евелін.