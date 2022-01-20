Колишній Папа Римський Бенедикт XVI фігурує у розслідуванні про насильство над дітьми

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI не вжив заходів стосовно чотирьох випадків насильства священиків над дітьми, про які йому було відомо. Про це пише Deutsche Welle, посилаючись на результати розслідування німецької юридичної фірми Westphal Spilker Wastl (WSW), яке проводилось на замовлення Ватикану.

Стверджується, що Бенедикту XVI, який тоді був архієпископом Йозефом Ратцінгером, повідомляли про факти жорстокого поводження з дітьми, але той ніяк на це не відреагував. Усім звинуваченим у насильстві священикам дозволили і надалі продовжувати роботу, а їх жертвам не було надано жодної допомоги. Чи повідомляли про ці випадки насильства у Ватикан – не вказується.

«Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках, які стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді архієпископа. В усіх випадках винні залишалися працювати пасторам», – сказав адвокат Мартін Пуш.

Бенедикт XVI заперечує обвинувачення у свій бік. Нинішнього архієпископа Мюнхена Рейнхарда Маркса також звинувачують у тому, що він не втрутився у дві справи про зловживання. Натомість Ватикан вже висловив «сором і каяття» у відповідь на розкриття зловживань.

Загалом у звіті WSW вказують про щонайменше 497 випадків жорстокого поводження з дітьми в період з 1945 по 2019 роки. Насильство в основному стосувалося хлопчиків.

Про випадки сексуального насильства над дітьми у Католицькій церкві

Випадки розголосу сексуальної наруги над дітьми у Католицькій церкви почалися на початку минулого століття і сягнули свого піку між серединою 60-х та серединою 80-х.

Найбільший сексуальний скандал вибухнув у Католицькій церкві США після того, як стало відомо про такі випадки в митрополії Бостона. Стало відомо, що архієпископ Бостона кардинал Бернард Френсіс Лоу знав про сексуальні домагання до дітей з боку священиків своєї митрополії, але нічого не робив і навіть покривав злочинців.

Тільки в перші два місяці католицького секс-скандалу США в розбещенні дітей були звинувачені майже 100 священиків з 11 штатів.

У доповіді, представленій єпископами США в лютому 2004 року, повідомлялося, що починаючи з 1950 року 4392 священика – 4 % всіх кліриків – розбестили не менше 10 тис. неповнолітніх. Лише 2 % священиків, які розбещували дітей, були засуджені до тюремного ув'язнення

У той час, як десятки священиків по всьому світу звинувачували в жорстокому поводженні, Ватикан ніколи не проводив судових процесів щодо звинувачень в сексуальному насильстві в своїх стінах.

Також Католицька церква діяла повільно, коли йшлося про розпізнання сексуальних зловживань в її керівництві. Це відверто визнали єпископи США у 2002 і сам Папа Бенедикт XVI у листі до Католицької Церкви Ірландії 20 березня 2010 року.