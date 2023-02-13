Щонайменше 4,8 тис. дітей стали жертвами сексуального насилля католицьких церковників у Португалії. Про це пише агенція Reuters, посилаючись на розслідування незалежної комісії, яку створила Португальська єпископальна конференція.

Загалом розслідувачі задокументували випадки, які вказують на щонайменше 4815 жертв сексуального насилля, починаючи з 1950 року. У багатьох випадках слова свідків вказували на те, що й інші неповнолітні зазнавали насилля, відповідно, жертв значно більше, ніж людей, які надавали свідчення.

Близько 77% людей, які скоювали акти насилля, були саме священиками. Діти ставали жертвами переважно в католицьких школах, церквах, будинках священиків. Більшість сексуальних домагань були щодо хлопчиків, віком 10-14 років. Наймолодшій жертві було лише два роки.

За даними розслідувачів, до прокуратури наразі передали 25 справ. На безліч інших не поширюється строк позовної давності. Наразі позачергове засідання Португальської єпископальної конференції обміркує найкращий спосіб забезпечити «справедливість» жертвам.

Про випадки сексуального насильства над дітьми у Католицькій церкві

Випадки розголосу сексуальної наруги над дітьми у Католицькій церкви почалися на початку минулого століття і сягнули свого піку між серединою 60-х та серединою 80-х.

Найбільший сексуальний скандал вибухнув у Католицькій церкві США після того, як стало відомо про такі випадки в митрополії Бостона. Стало відомо, що архієпископ Бостона кардинал Бернард Френсіс Лоу знав про сексуальні домагання до дітей з боку священиків своєї митрополії, але нічого не робив і навіть покривав злочинців.

Тільки в перші два місяці католицького секс-скандалу США в розбещенні дітей були звинувачені майже 100 священиків з 11 штатів.

У доповіді, представленій єпископами США в лютому 2004 року, повідомлялося, що починаючи з 1950 року 4392 священика – 4 % всіх кліриків – розбестили не менше 10 тис. неповнолітніх. Лише 2 % священиків, які розбещували дітей, були засуджені до тюремного ув'язнення

У той час, як десятки священиків по всьому світу звинувачували в жорстокому поводженні, Ватикан ніколи не проводив судових процесів щодо звинувачень в сексуальному насильстві в своїх стінах.

Також Католицька церква діяла повільно, коли йшлося про розпізнання сексуальних зловживань в її керівництві. Це відверто визнали єпископи США у 2002 і сам Папа Бенедикт XVI у листі до Католицької Церкви Ірландії 20 березня 2010 року.